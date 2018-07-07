عاجل.. نجم الأهلي السابق: نص دستة أشرار وإداري وراء فضيحة المنتخب بالمونديال

كشفت الإعلامي إسلام الشاطر، عن وجود 6 لاعبين من نجوم المنتخب الوطني، ومعهم إداري بالجهاز الفني على رأس المتهمين والمتسببين في فضيحة كأس العالم، والتي تقام منافساتها في روسيا حاليا، وودعها الفراعنة من دور المجموعات بعد الخسارة تباعا من أوروجواي وروسيا والسعودية والعودة بصفر كبير.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكستر نيوز، مساء السبت، أن هناك تقرير سري جدا تم تقديمه إلى المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، أن 6 لاعبين بينهم حارس مرمى ولاعبين محترفين ومثلهما عائدان من تجربة احتراف خارجية ولاعب بنادي شهير بالدورى المحلي تسببوا في فوضى وتسيب داخل أروقة معسكر المنتخب وسمحوا سرا بتسلل الكاميرات إلى فندق المنتخب لرصد الكواليس والأسرار.

وتابع: " أصابت هذه الفوضى التى أحدثها الأشرار الـ6 باقى اللاعبين بالتشتت والغضب والاستياء وحصل اللاعبون الستة أو نص دستة اﻷشرار كما يلقبونهم بالمنتخب ومعهم الإداري على مبالغ مالية كبيرة من قنوات فضائية خاصة عربية ومصرية غير متعاقدة مع اتحاد الكرة نظير التعاون مع هذه القنوات".

وشدد "الشاطر" على أن التقرير السري جاء مدعوما بالمستندات والأدلة والفيديوهات من جانب اللجنة التى شكلها اتحاد الكرة.