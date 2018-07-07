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صورة تكشف العامل المشترك بين كيم كارداشيان وابنتها !

الأحد 08/يوليه/2018 - 12:29 ص
صورة تكشف العامل المشترك بين كيم كارداشيان وابنتها !
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الفجر الفني
 

شاركت نجمة تيلفزيون الواقع الأمريكية "كيم كارداشيان" صورة جديدة لها برفقة ابنتها منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وظهرت كارداشيان، خلال الصورة وهي ترتدي "نظارات" مشابهة بدرجة كبيرة لتلك التي ترتديها ابنتها، حيث علقت على الصورة قائلة: "التوأمة". 

ولاقت صورة كارداشيان، إعجاب متابعي حسابها، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.

Twinning

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

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