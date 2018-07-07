أبرز أخبار التوك شو السبت 7/7/2018: حريق مستشفى الحسين وقضية مستشفى 57357
الأحد 08/يوليه/2018 - 03:02 ص
رقية جمال - داليا الحسين - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
عميد "طب الأزهر" يكشف حقيقة وفاة مريض بسبب حريق مستشفى الحسين
قال الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر إن هناك اثنين من العمال أُصييبوا باختناق، لافتًا إلى أن هناك شخص تصادف إصابته بتوقف في القلب منذ ساعتين وكان يتم عمل إنعاش له وتوفى تزامنًا مع الحادث، لكنه لم يتوفى بسبب الحادث.
مكرم محمد أحمد عن قرار وقف النشر في قضية مستشفى 57357: أصدرته لخوفي على التبرعات
قال مكرم محمد أحمد، إن قلقهم على التبرعات هو الذي أدي بهم للمطالبة بوقف النشر في هذا القضية، خاصة أن جميع الأطراف أدلوا بدلوهم وليس هناك جديد يُقال.
أحمد موسى يخرج لفاصل بعد مشادة بين مظهر شاهين وأزهري
نشبت مشادة حادة على الهواء بين الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، خطيب مسجد عمر مكرم، والدكتور على محمد الأزهري، عضو هيئة تدريس الأزهر حول إدارة الفتوي.
وزير التخطيط تكشف حجم الاستثمارات في الدولة
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 46% بينما زادت الاستثمارات في المحافظات بمعدل 80%.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
عميد "طب الأزهر" يكشف حقيقة وفاة مريض بسبب حريق مستشفى الحسين
قال الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر إن هناك اثنين من العمال أُصييبوا باختناق، لافتًا إلى أن هناك شخص تصادف إصابته بتوقف في القلب منذ ساعتين وكان يتم عمل إنعاش له وتوفى تزامنًا مع الحادث، لكنه لم يتوفى بسبب الحادث.
مكرم محمد أحمد عن قرار وقف النشر في قضية مستشفى 57357: أصدرته لخوفي على التبرعات
قال مكرم محمد أحمد، إن قلقهم على التبرعات هو الذي أدي بهم للمطالبة بوقف النشر في هذا القضية، خاصة أن جميع الأطراف أدلوا بدلوهم وليس هناك جديد يُقال.
أحمد موسى يخرج لفاصل بعد مشادة بين مظهر شاهين وأزهري
نشبت مشادة حادة على الهواء بين الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، خطيب مسجد عمر مكرم، والدكتور على محمد الأزهري، عضو هيئة تدريس الأزهر حول إدارة الفتوي.
وزير التخطيط تكشف حجم الاستثمارات في الدولة
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 46% بينما زادت الاستثمارات في المحافظات بمعدل 80%.
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