جريشة: فوجئت باستبعادي من المونديال رغم إدارة مباراة إنجلترا وبنما بشكل جيد

قال الحكم الدولي جهاد جريشة، إنه ضحى كثيرا من أجل الاستعداد الجيد للتحكيم فى نهائيات كأس العالم بروسيا، منوها أنه كان يحلم بالوصول إلى أبعد نقطة في المونديال.

وأضاف "جريشة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن مستوى التحكيم في مونديال روسيا يسير بشكل جيد حتى الآن، منوها أن هناك أخطاء تحكيمية في المونديال ولجنة التحكيم تعلم بذلك.

وتابع: "راض عن آدائي في مباراة إنجلترا وبنما وسعيد بردود الأفعال من الطرفين"، مشيرا إلى أنه أدى كل ما كلف به، مؤكدا أنه فوجىء باستبعاده من مباريات المونديال بعد مباراة إنجلترا وبنما بدون سبب واضح.

وأوضح "جريشة" أنه توقع إسناد مباريات فى دور الـ16 ولكن لجنة التحكيم بالمونديال كان لها رأي آخر، لافتا إلى أنه مشتاق جدا للتحكيم في المسابقة المحلية، قائلا: " كنت مقل جدا فى الدورى والكأس من أجل الاستعداد لمونديال روسيا".