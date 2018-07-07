تشيرتشيسوف: الجمهور الآن عرف قيمة المنتخب الروسي

صرح تشيرتشيسوف المدير الفني لروسيا عقب الخسارة من كرواتيا وتوديع كأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا أنهم آمنوا بقدراتهم وأكد أن الجماهير الروسية تثق بهم.

وقال تشيرتشيوف في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "آمنا بقدراتنا وأثبتنا أن العمل الجاد فقط هو طريق النجاح. أظن أن الجماهير الروسية تثق فينا وأصبحوا يحبون هذا المنتخب والبلد ككل عبر عن حبه للمنتخب الوطني ويعلمون الآن قيمة المنتخب الروسي ونتمنى أن نكون قد طورنا الأمور إلى الأفضل".