خيري رمضان: أرفض إعطاء النجوم مبالغ مالية مقابل الظهور في التلفزيون



وأضاف "رمضان"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، أن هناك ثقافة عامة لدى النجوم بطلب مبالغ مالية كبيرة للظهور التليفزيوني، مردفًا: "عندما يتجاهل هؤلاء الأبطال في الإعلام يحزنوا.. هذه الثقافة انتقلت إلى بطل في الضل له كل الاحترام والتقدير ويمكن من حقه أن يطلب أموال من أجل العيش".



وأكمل: "أرفض إعطاء النجوم مبالغ مالية مقابل الظهور في التلفزيون أو برامجي"، مضيفًا: "أنا مبدفعش للضيوف فى برامجى وهذا مبدئي.. واللى عاوز يظهر فى حوار يضيف له أنا معنديش مشكلة لكن اللى عاوز يحسبها بفلوس ميجيش هنا".



وأشار إلى أن هناك أحد المطربين الشعبين طلب مبلغ يقدر بمليون جنيه من أجل الظهور في برنامجه، معلقًا: "على إيه.. عشان 3 أغاني في ساعة.. إنت بتلف 3 أفراح بتاخد 25 ألف في الليلة".



وأضاف: "الإعلاميون هم السبب بتدليلهم النجوم من أجل الظهور معهم لمجرد ساعة واحدة، وبعض النجوم يتقاضى مليون جنيه للظهور".



هاجم الإعلامي خيرى رمضان، الكابتن محمد إيهاب بسبب رفضه الظهور في التلفزيون المصري إلا إذا تقاضى 10 آلاف جنيه، متابعًا: "بيقول إن ديه أقل حاجة ياخدها عشان التلفزيون وخيري رمضان".