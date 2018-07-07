رئيس جامعة الأزهر يكشف حقيقة إشعال أحد الأشخاص النيران في مستشفى الحسين

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، إن التقارير هي التي ستظهر سبب حريق مستشفى الحسين الجامعي، لافتًا إلى أنه لا توجد أي إصابات ناتجة عن الحريق كما تحدث المغرضون.



وأضاف رئيس جامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن الوفاة التي حدثت في المستشفى ناتجة من توقف القلب وليس بسبب الحريق، معقبًا: "المتوفي قام الأهالي بنقله إلى عربة الإسعاف دون اصطحاب معه أمبوبة الأكسجين، والتحقيقات ستكشف السبب الحقيقي لوفاته".



ولفت إلى أن عدد المترددين على مستشفى الحسين الجامعي لا يقل عن 3 آلاف حالة، وهذا عدد كبير للغاية، مضيفًا أن المستشفى كان بها طفايات حريق، لكنها لم تكن قادرة على إخماد الحريق.



وأشار إلى أن الحريق بدأ في مدرج به مجموعة من الكراسي وليس في المخازن، وهذا ينفي فكرة قيام أحد الأشخاص بإشعال الحريق.

