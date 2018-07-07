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غدا.. تكريم نجوى إبراهيم ونبيلة مكرم بمكتبة الإسكندرية

الأحد 08/يوليه/2018 - 12:00 ص
غدا.. تكريم نجوى إبراهيم ونبيلة مكرم بمكتبة الإسكندرية
نجوى إبراهيم
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محمود حنفي
 
تقيم كلية الإدارة والتكنولوجيا احدى كليات الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حفلا لمشاريع تخرج قسم إدارة الإعلام لعام 2018 غدا  بمكتبة الأسكندرية في تمام السابعة مساءا، والتي سيمنح فيها الطلاب درجة إدارة الأعمال في تخصص الإعلام.

وسيتم خلاله عرض مشاريع التخرج الخاصة بالطلبة وتكريم عدد من الشخصيات العامة منها الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والإعلامية نجوي إبراهيم والإعلامي علاء الكحكي وخالد عليش.

ويعد القسم الوحيد في مصر والشرق الاوسط والموجود بالأسكندرية فقط، هو الذي يمنح درجة ادارة الاعمال في تخصص إدارة الإعلام، والدراسة فية تجمع مابين الجانب النظري لأسس الإدارة الحديثة والجانب العملي من تنفيذ عمل إعلامي، وبالتالي خريج القسم مختلف لسوق العمل لأنه يستطيع تخطيط وتنفيذ مشروع اعلامي وفي نهاية الدراسة يقوم بعمل مشروع تخرج يطبق فيه دراسته. 

يذكر أن كلية الإدارة تمتلك أستوديو تليفزيون وراديو مجهز باحدث التقنيات، حتي تتيح للطلبة تطبيق ما يتم دراسته، ويتم الاستعانة باعلاميين مثل الاعلامي د. عمرو الليثي؛ الاعلامي عمرو الكحكي، الاعلامي د.محمد سعيد محفوظ،الاعلامي د. ابراهيم الكرداني للتدريس في القسم وعمل عدد من ورش العمل، وتم تخريج عدد 8 دفعات من القسم حتى الآن.
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