مصر× يوم.. عميد "طب الأزهر" يكشف حقيقة وفاة مريض بسبب حريق مستشفى الحسين

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة على الساحة السياسية، التي ركزت عليها برامج التوك شو والقنوات الفضائية، من بينها؛ عميد "طب الأزهر" يكشف حقيقة وفاة مريض بسبب حريق مستشفى الحسين، فضلًا عن تأكيد رئيس "إعلام سوهاج"، أن طلاب القسم يدرسون في بدروم تحت السلم.

عميد "طب الأزهر" يكشف حقيقة وفاة مريض بسبب حريق مستشفى الحسين

قال الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، إنه تم السيطرة على حريق مستشفى الحسين بالكامل.

وأضاف "سليم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" والمذاع عبر فضائية "ten"، أن هناك ماس كهربائي حدث في غرفة التبريد بالدور الرابع، وبمجرد ملاحظة السلامة والصحة المهنية لدخان يتصاعد، تم إخلاء الأدور العليا وهى أدور الرعاية المركزة وتم نقل جميع الموجودين بها لمبني آخر دون أي أضرار، وجميعهم حالتهم مستقرة.

ونوه، إلى أن هناك اثنين من العمال أُصييبوا باختناق، لافتًا إلى أن هناك شخص تصادف إصابته بتوقف في القلب منذ ساعتين وكان يتم عمل إنعاش له وتوفى تزامنًا مع الحادث، لكنه لم يتوفى بسبب الحادث.

وتابع، أن ما تردد حول إخلاء المستشفي غير صحيح، وإنما تم إخلال المبنى الذي نشب به الحريق فقط حرصًا على أرواح المرضى وتم نقل 100 مريض لمستشفى باب الشعرية، و7 حالات لمستشفى الزهراء، و3 حالات لمستشفى المنيرة، و3 حالات لمستشفى الفاطمية وجميعهم حالتهم مستقرة، موضحًا أن مستشفى الحسين تستقبل 5 آلاف مريض يوميًا، منوهًا إلى أن المستشفى ستعود للعمل بكامل طاقتها عقب الإطمئنان على سلامة المبنى في القريب العاجل.

وزير التخطيط تكشف حجم الاستثمارات في الدولة

فيما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أنه لابد للمواطن أن يرشد استهلاكه لمحاربة الغلاء.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن 66 % من أسباب ارتفاع الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف، ولفتت إلى أن الوزارة تسعى لزيادة فرص العمل ووصول الدعم لمستحقيه.

وكشفت وزيرة التخطيط زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 46% بينما زادت الاستثمارات في المحافظات بمعدل 80%.

نقيب الصحفيين عن قانون الصحافة: "لسنا في حالة تناحر أو صدام"

بينما علق الدكتور عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على الجدل حول مشروع قانون الصحافة الجديد، قائلًا: "النقابة ليست في حالة صدام أو تناحر مع الحكومة أو الهيئة الوطنية للصحافة"، لأن الصدام يؤدي إلى مشاكل لسنا في حاجة إليه.

وأضاف "سلامة"، في تصريحات تليفزيونية، أن كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أصدر بيان مؤخرًا أكد فيه فتح باب الحوار حول مشروع قانون تنظيم الصحافة من أجل الوصول لرؤية موضوعية بشأن المواد المختلف عليها، لافتًا إلى أن لديه أمل كبير في التعاطي حول ملاحظات الصحفيين حول مشروع القانون.

وأشار إلى أن الحديث على حظر التصوير إلا بتصريح يعيق عمل الصحفيين لأن الحوادث تكون طارئة ولا يمكن الحصول على تصاريح على تصويرها، مشيرًا إلى أن تحفظ الصحفيين على حظر التصوير تم الموفقة عليه من قبل الهيئة الوطنية للصحافة.

رئيس "إعلام سوهاج": طلاب القسم يدرسون في بدروم تحت السلم

واستنكرت الدكتورة عزة عثمان، رئيس قسم الإعلام بجامعة سوهاج، نقل قسم الإعلام بالجامعة إلى مكان لا يصلح للدراسة، موضحة أن طلاب القسم سيدرسون في بدروم تحت السلم.

وأضافت" عثمان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا توجد أماكن للدراسة لطلاب القسم في الجامعة الجديدة، لافتة إلى أنها فوجئت بهذا القرار من عميد الكلية والطلاب هددوا بعمل وقفة ولكن منعتهم، لأنها ستتخذ الطرق القانونية.

وتابعت: "عميد كلية الآداب يحرم الطلاب من الحصول على حقهم في التدريب العملي".