عضو "إسكان البرلمان": 39% من العقارات في مصر مخالفة

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم بناء 245 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي المتوسط، وهناك اتجاه ليصل لـ 500 ألف وحدة خلال نهاية هذا العام بخلاف ماتم إنجازه من إسكان العشوائيات.



وأضاف "إسماعيل"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن مصر بحاجة لـ 80 ألف وحدة للإنتهاء من العشوائيات الخطرة، لكن هناك عشوائيات منتظمة نشات بسبب غياب الأمن وفساد المحليات طوال سنوات، مشددًا على أن 39% من حجم العقارات مخالف داخل مصر.



وتابع، أن الشعب المصري هو البطل الذي تحمل الصعائب، وصبر الشعب المصري سيكون له مردود على الأجيال الحالية والقادمة، مشددًا على أنه آن الأوان للإعلان عن انتهي الفترة الصعبة.

