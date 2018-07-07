استشهاد أحد قوات التأمين في رفح.. وأهالي الضحية تستقبله بالصراخ





ومن المقرر خروج الجنازة عقب صلاة الظهر فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة يشهدها المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية العميد أحمد صلاح الدين، وقيادات أمنية وتنفيذية.



استقبل أهالى عزبة مأمون التابعة لقرية الصفا فى تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، نبأ استشهاد شهيد الواجب الوطنى المجند جمعة محمد عبد الفتاح أحمد، من قوات التأمين فى رفح بسيناء، بالصراخ والعويل واتشحت القرية والقرى المجاورة لها بالسواد.وخرج أهالى القرية والقرى المجاورة لها على مشارف القرية فى انتظار وصول جثمان الشهيد وتوافدت السيدات على منزل الشهيد لتقديم واجب العزاء لأسرته.