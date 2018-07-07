4 مليون نازح.. و44 قتيلاً جراء أمطار تاريخية فى اليابان

ارتفعت محصلة ضحايا الأمطار الغزيرة القياسية غرب اليابان، إلى 44 قتيلاً على الأقل، و50 مفقوداً، وإصابة العشرات، كما أمرت السلطات بالإجلاء الجماعى لأكثر من 4 مليون شخصاً فى المناطق المتضررة.





ودمرت الفيضانات الغزيرة الطرق والمنازل وأجبرت السكان على اللجوء إلى أسطح المبانى، كما يُعتقد أنّ 10 أشخاص على الاقل دُفنوا أحياء بسبب الانهيارات الطينية فى محافظة هيروشيما، وفقاً لشبكة روسيا اليوم.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات الطوارئ في ولاية هيروشيما، السبت، في حين أن حالة الطوارئ لا تزال سارية فى محافظات أوكاياما وتوتوري وهيوغو وكينوتوكو.