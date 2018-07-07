والدة منى المذبوح توجه رسالة للسيسي بعد حبس نجلتها 8 سنوات.. وتفجر مفاجأة

عقبت والدة منى المذبوح، على الحكم بسجن نجلتها 8 سنوات على خلفية إهانة الشعب المصري، قائلة: "بعتذر عما صدر من ابنتي بحق الشعب المصري"، لافتة إلى أن نجلتها مريضة، وكانت تتلقى علاجًا نفسيًا في لبنان.



وأضافت والدة "المذبوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم": "اعتذر للرئيس عبدالقتاح السيسي واطلب منه الرحمة عن ابنتي"، مشيرة إلى أن ابنتها تعاني من عدم السيطرة على تصرفاتها أثناء الانفعال.



وقالت منى، في الفيديو الذي حوكمت بسببه، إنها "تعرضت للتحرش من قبل سائقي التاكسي والرجال في الشارع"، وأضافت أنها "تأففت من مستوى الضيافة في المطاعم".



غير أنها عادت ونشرت فيديو آخر تعتذر فيه عن الأول، قائلة إنها "لم تكن تقصد جميع المصريين، ولكن كانت تحكي تجربة شخصية لما مرت به خلال زيارتها لمصر".

