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روسيا ثاني مستضيف يخسر بركلات الترجيح منذ 1990

السبت 07/يوليه/2018 - 11:15 م
روسيا ثاني مستضيف يخسر بركلات الترجيح منذ 1990
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مني العوضي
 

نجح منتخب كرواتيا في التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم بعد التغلب على روسيا بركلات الترجيح 3-2، وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بهدفين مقابل هدفين، وذلك في مباراة دور الثمانية من كأس العالم.

أصبح منتخب روسيا هو ثاني منتخب مستضيف يخسر من ركلات الجزاء بعد إيطاليا عام 1990 ضد الأرجنتين في كأس العالم.

ويواجه المنتخب الكرواتي نظيره الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

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