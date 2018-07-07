أحمد موسى ينهي برنامجه "على مسئوليتي" بشكل مفاجئ.. والسبب

قرر الإعلامي أحمد موسى، إنهاء حلقته بسبب المشادات الكلامية المتتالية والاتهامات التى وجهت لرموز الدولة بين ضيفيه مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدكتور علي محمد الأزهري عضو هيئة تدريس الأزهر.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: "ذكرت لو في إساءة لن استكمل الحلقة واعتذرت لضيوفي.. منهجنا عدم توجيه سباب أو اتهامات لأى شخص أو جهة على الهواء بدون دليل".



وأضاف: "أي حد اسمه ذكر خلال تواجد ضيوفي اعتذر لهم سواء الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الذى أقدره واحترمه أو أي مواطن أخر".

