بشرى تنضم للجنة تحكيم "منارات السينما المتوسطية"

أصدرت إدارة الدورة الأولى لمهرجان "منارات السينما المتوسطية"، بتونس قرارًا بضم الفنانة بشرى إلى لجنة تحكيم مسابقة المهرجان المقرر إقامته بعد غدًا 9 يونيو حتى يوم 15 من نفس الشهر.

يُذكر أن الفنانة بشر شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "عوالم خفية"، بطولة الفنان عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، وصلاح عبدالله، وفتحى عبدالوهاب، وأحمد وفيق، وهبة مجدى، وأسامة عباس، وطارق صبرى، وهند عبدالحليم، ونور قدرى، وخالد عليش، ومحمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال ومحمود حمدان ومحمد محرز، ومن إخراج وإنتاج رامى إمام.