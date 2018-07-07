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ألفا روميو تكشف عن موعد طرح أسرع سيارة في تاريخها

السبت 07/يوليه/2018 - 11:07 م
ألفا روميو تكشف عن موعد طرح أسرع سيارة في تاريخها
صورة تشويقية
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قررت شركة ألفا روميو إعادة إحياء سيارتها الأسطورية 8C لتكون أقوى وأسرع وأغلى موديلاتها.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها 8C الجديدة تمتاز بهيكل أحادي من ألياف الكربون، وتعتمد على سواعد محرك أوسط تربو مزدوج ومحرك كهربائي على المحور الأمامي بقوة إجمالية 700 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الرياضية 8C من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 3 ثوان.

ومن المقرر أن تطرح ألفا روميو أسطورتها 8C الجديدة بحلول عام 2021.
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