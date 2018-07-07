مرتضى منصور يسب ماجدة خير الله بلفظ خارج على الهواء (فيديو)



مضيفًا مخاطبًا ماجدة خير الله: "أنتي مريضة نفسيًا وكارهه نفسك، وأنا عارف تاريخك، لا تتحدثى عن السيسي لأنه أشرف منك"، وقام بسبها بلفظ خارج على الهواء.



قال المستشار مرتضي منصور، عضو مجلس النواب، إن الإعتراض على قانون الصحافة والإعلام الجديد في أشياء بسيطة وهى حبس الصحفي، لافتًا إلى أن المادة 608 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من سب وقذف بحق الغير بما يتعرض للأفراد أو العائلات سواء كان صحفي أو قاضي أو مواطن عادي، فهذا قانون، والصحفي لا يكون خارج عن القانون.وأضاف "منصور"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، أن المادة 609 من قانون العقوبات تعفي المحامي إذا كتب في مذكرته أو مرافعته سب وقذف يكتفي بالعقوبة التأديبية، ونفس الأمر بالنسبة للصحفي.على جانب أخر، هاجم الكاتبه ماجدة خير الله، بسبب تصريحها بأن خطاب السيسي يشبه خطاب مرسي قائلًا: "دي مجنونه وانا عارفها من سنة 70".