أحمد موسى يجبر ضيوفه على الاعتذار.. والسبب



وقال مظهر شاهين، خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن الدكتور علي الأزهري زميل وصديق ويعتذر له.



في حين، قال الدكتور علي محمد الأزهري: "أنا لم أخطئ في زميلي مظهر شاهين ولكنه هو الذي أخطأ في، وتركت الأمر لله، وانا لم أخطئ في حق مظهر شاهين، وإذا أخطأت فأنا آسف".



ناشد الإعلامي أحمد موسى ضيفيه مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدكتور علي محمد الأزهري عضو هيئة تدريس الأزهر، بالاعتذار لما بدر منهما خلال البرنامج من مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ حول أحقية الفتوى بين الأزهر والأوقاف.