في اليوم العالمي للشوكولاتة.. 5 حقائق عليكِ أن تعرفيها!

معشوقة الجميع وبخاصة النساء، انها الشوكولاتة الساحرة التي تذوب في الفم طعما اخاذا وسحرا لا يوصف، يملأ أشغاف القلب بالحب ويحسن المزاج ويترك الحال في أفضل حال.





والشوكولاتة ليست فقط طعاما يستهلكه البعض، بل هي هوس وشغف لا غنى عنه منذ الاف السنين وحتى اليوم. وليس غريبا ان تحتل الشوكولاتة اعلى قائمة المأكولات الاكثر تفضيلا حول العالم، فمنذ الاف السنين كانت شعوب المايا تعتبرها الدواء لكل شيء، فيما كان الازتيك يستخدمونها بدل النقود.





في اليوم العالمي للشوكولاته الذي يصادف السابع من يوليو من كل عام، تعرفي معنا على ابرز 5 حقائق حول هذه الساحرة.





5 حقائق حول الشوكولاتة:-





زيادة النشاط البدني:

لا الكافيين ولا مشروبات الطاقة ولا غيرها من مصادر الطعام والشراب يمكنها ان تؤمن النشاط والطاقة للجسم كما تفعل الشوكولاتة.





وقد اثبتت دراسات عدة ان الشوكولاتة هي افضل السبل لاستعادة نشاط الجسم خاصة الشوكولاتة بالحليب بمقابل مشروبات الانتعاش. وفي مقارنة بين الصنفين لدى اللاعبين الرياضيين، تبين ان استهلاكهم للشوكولاته بالحليب ساعدهم على تحقيق اداء جيد وتخفيف الام العضلات بعد يوم طويل من ركوب الدراجات.





الوقاية من السرطان والامراض:

الشوكولاتة غنية بالفلافونويدات وهي من المواد الكيميائية النباتية التي تتواجد بشكل طبيعي في شجرة الكاكاو الذي يصنع منه الشوكولاتة.





وتحتوي الفلافونويدات على مضادات الاكسدة ومضادات الالتهابات التي تقوم بدور دفاعي عن الخلايا ضد الجذور الحرة المسببة للامراض وخاصة السرطان. وتناول الشوكولاتة الغنية بهذه العناصر يسهم في خفض خطر الاصابة بامراض القلب والسرطان وضغط الدم، وينصح بتناول الشوكولاتة الداكنة التي تحوي نسبة اعلى من الفلافونويدات.





تحسين الحالة المزاجية:

عادة ما تلجأ النساء حول العالم وباختلاف اعمارهن للشوكولاته كمعين لهن في الحالة النفسية الصعبة والشعور بالضيق والاكتئاب خاصة قبل نزول الدورة الشهرية، والسبب في ذلك يعود للهرمونات النسائية التي تدفع المرأة لتناول الشوكولاتة بشكل زائد خلال هذه الفترة.





الشوكولاتة وصحة الاسنان:

ليس صحيحا بالمطلق الاعتقاد الشائع من ان الشوكولاتة يمكن ان تتسبب بتسوس الاسنان وتجويف الاسنان، بل على العكس فان وجود الثيوبرومين في الكاكاو يسهم بتقوية مينا الاسنان حسبما جاء في تقرير نشرته جامعة تولين.





الشوكولاتة لا تسبب اليقظة:

اعتقاد خاطئ اخر سائد من ان الشوكولاتة تحوي كمية كبيرة من الكافيين، في حين ان نسبة هذه المادة في الشوكولاتة ضئيلة جدا مقارنة باطعمة ومشروبات اخرى.





وتحوي الاونصة الواحدة من الشوكولاتة على حوالي 20 مللجرام كافيين، في حين ان الاونصة الواحدة من حليب الشوكولاتة تحوي 5 مللجرام فقط، فيما ان كوب الشاي الواحد يحوي 50 مللجرام كافيين وفنجان القهوة 100 مللجرام.