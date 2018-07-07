طنطا يستأنف تدريباته بمشاركة المتغيبين

استأنف فريق طنطا الرياضي بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفني تدريباته اليوم السبت علي ملعب النادي بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق من يوم الأربعاء الماضي.

شهد المران عودة كل من رضا العزب بعد إصابته، وچوزيف بيسه ومحمد العربي المتغيبين منذ بدء فترة الإعداد.





ومن المقرر أن يعود محمود مسعود مدافع الفريق للتدريبات الجماعية، غدا الأحد، وذلك بعد الجلسة التي عقدها اليوم مع علاء عكاشة مدير الكرة.





وعلم الفجر الرياضي أن "سيف الدين الجزيري" مهاجم الفريق سافر الي تونس، لمواصلة التأهيل مع طبيب المنتخب التونسي، بعد الإصابة التي لحقت به "قرحة في الركبة"، وذلك من أجل العودة سريعا للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن.