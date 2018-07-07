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جرحى بينهم مرشح في الانتخابات العامة بانفجار في باكستان

السبت 07/يوليه/2018 - 11:03 م
جرحى بينهم مرشح في الانتخابات العامة بانفجار في باكستان
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وكالات
 
أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم مرشح في الانتخابات العامة، إثر انفجار استهدف موكبه في منطقة "بانو" شمال غرب باكستان، أمس اليوم السبت.

وقالت الشرطة الباكستانية، إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في دراجة نارية، وتم تفجيرها أثناء مرور الموكب، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بينهم المرشح الانتخابي شيرين ملك وسبعة من الحملة الانتخابية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الانفجار استهدف موكب المرشح الذي يقود الحملة الانتخابية العامة المقررة في الخامس والعشرين من يوليو الجاري، مضيفة أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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