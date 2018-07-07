مظهر شاهين يعتذر لـ شيخ الأزهر على الهواء



وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: "لا أقبل أن يخطأ أحد في شيخ الأزهر وهو أستاذي ورمز"، متابعًا: "لو كنت غلط من غير ما أخد بالى أعتذر من هنا ليوم القيامة".



وعن ذكره أن هيئة كبار العلماء بها شخصيات إخوانية قال: "لو كنت غلط في أى عالم في مصر بعتذر ليه".



يشار إلى أن مظهر شاهين هاجم شيخ الأزهر الشريف مدعيا أنه لا يصلح لمنصبه نظرا لتخصصه، واعتذر عن ذلك، كما اتهم هيئة كبار العلماء، بأن بهم شخصيات إخوانية.



قدم الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، خطيب مسجد عمر مكرم، اعتذارًا على الهواء، لما صرح به أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لا يصلح لمنصبة أو يكون مفتى للجمهورية.