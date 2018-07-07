"فهمي": عدم رفع الحد الأدنى للأجور ليس في مصلحة رجال الأعمال
السبت 07/يوليه/2018 - 10:57 م
كساب أحمد
طالبت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب رجال الأعمال برفع الحد الأدني للأجور بنفس مستوى التضخم، معقبة: "مش هينفع نزود العامل 100 جنيه، ونقوله كده كويس".
وتابعت "فهمي"، خلال حوارها على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور ليس في مصلحة رجال الأعمال، متابعة: "لو العامل مش مرتاح مش هينتج كويس".
وأضافت: "مش هينفع نسيب العمال كده بدون رفع الحدي الأدنى للأجور، الناس دي عندها بيوت ومسؤوليات"، لافتة إلى أن الوضع في مصر ليس بمثل السوء الذي يعتقده البعض.
وتابعت "فهمي"، خلال حوارها على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور ليس في مصلحة رجال الأعمال، متابعة: "لو العامل مش مرتاح مش هينتج كويس".
وأضافت: "مش هينفع نسيب العمال كده بدون رفع الحدي الأدنى للأجور، الناس دي عندها بيوت ومسؤوليات"، لافتة إلى أن الوضع في مصر ليس بمثل السوء الذي يعتقده البعض.