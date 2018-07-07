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"فهمي": عدم رفع الحد الأدنى للأجور ليس في مصلحة رجال الأعمال

السبت 07/يوليه/2018 - 10:57 م
فهمي: عدم رفع الحد الأدنى للأجور ليس في مصلحة رجال الأعمال
بسنت فهمى
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كساب أحمد
 
طالبت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب رجال الأعمال برفع الحد الأدني للأجور بنفس مستوى التضخم، معقبة: "مش هينفع نزود العامل 100 جنيه، ونقوله كده كويس".

وتابعت "فهمي"، خلال حوارها على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور ليس في مصلحة رجال الأعمال، متابعة: "لو العامل مش مرتاح مش هينتج كويس".

وأضافت: "مش هينفع نسيب العمال كده بدون رفع الحدي الأدنى للأجور، الناس دي عندها بيوت ومسؤوليات"، لافتة إلى أن الوضع في مصر ليس بمثل السوء الذي يعتقده البعض.
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