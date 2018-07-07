"فهمي": عدم رفع الحد الأدنى للأجور ليس في مصلحة رجال الأعمال

طالبت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب رجال الأعمال برفع الحد الأدني للأجور بنفس مستوى التضخم، معقبة: "مش هينفع نزود العامل 100 جنيه، ونقوله كده كويس".



وتابعت "فهمي"، خلال حوارها على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور ليس في مصلحة رجال الأعمال، متابعة: "لو العامل مش مرتاح مش هينتج كويس".



وأضافت: "مش هينفع نسيب العمال كده بدون رفع الحدي الأدنى للأجور، الناس دي عندها بيوت ومسؤوليات"، لافتة إلى أن الوضع في مصر ليس بمثل السوء الذي يعتقده البعض.

