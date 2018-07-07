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بلدية المحلة يعود للتدريبات (صور)

السبت 07/يوليه/2018 - 09:59 م
بلدية المحلة يعود للتدريبات (صور)
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أميرة مهنا
 


عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة للتدريبات الجماعية اليوم تحت قيادة أيمن المزين المدير الفنى ، علي ملعب بلدية المحلة بعد العودة من راحة سلبية لمدة يومين قد منحها المدير الفنى للاعبين.


وسوف يخوض الفريق وديتين الودية الأولى أمام فريق غزل دمياط والودية الثانية أمام فريق شيكو أحد فرق الدرجة الثالثة ، وسوف يغادر الأسبوع المقبل لدخول فى معسكرا مغلقا بالقاهرة ، لخوض مباريات قوية استعدادا لمباريات الدورى الممتاز ب.


الجدير بالذكر أن فريق البلدية قد أقام معسكرا مغلقا لمدة 12 يوما بالعين السخنة لرفع اللياقة البدنية والمستوى المهارى للاعبين.

بلدية المحلة يعود للتدريبات (صور)
بلدية المحلة يعود للتدريبات (صور)
بلدية المحلة يعود للتدريبات (صور)
بلدية المحلة يعود للتدريبات (صور)
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