عاجل الان.. انطلاق الشوط الاضافي مباراة روسيا وكرواتيا بث مباشر (يوتيوب)

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مشاهدة مباراة روسيا و كرواتيا بث مباشر اليوم، حيث تقام مباراة ربع نهائى كأس العالم يوم السبت 7/7/2018، ويمكن مشاهدة رابط يلا شوت كورة لايف

مشاهدة مباراة كرواتيا وروسيا اليوم بث مباشر تختتم مباريات دور ربع النهائي بمواجهة منتخب روسيا أمام نظيره كرواتيا يوم 7/7/2018

روسيا Vs كرواتيا . البطولة : كأس العالم 2018 (ربع نهائي) . القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1 . الملعب : استاد فيشت الأوليمبي . المعلق : يوسف سيف .

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مشاهدة مباراة روسيا وكرواتيا بث مباشر بتاريخ 07-07-2018 كأس العالم 2018. روسياVs كرواتيا . البطولة : كأس العالم 2018 (ربع نهائي)

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وضمت التشكيلة الاساسية لمنتخب روسيا فى مباراة كرواتيا كلاً من، إيجور أكينفييف؛ ماريو فيرنانديز، إيليا كوتيبوف، سيرجى إيجناشيفيتش، فيدور كودرياشوف؛ رومان زوبنين، دالير كوزاييف؛ أليكساندر ساميدوف، أليكساندر جولوفين، دينيس تشيريشيف؛ أرتيم دزيوبا.





أما التشكيلة الاساسية لمنتخب كرواتيا فى مباراة روسيا ضمت كلاً من، دانييل سوباسيتش؛ سيمى فرساليكو، ديجان لوفرين، دوماجوى فيدا، إيفان سترينيتش؛ إيفان راكيتيتش، مارسيلو بروزوفيتش، أنتى ريبيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيريسيتش؛ ماريو ماندزوكيتش.





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