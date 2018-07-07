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وزيرة التخطيط: "لا تعيين للأقارب من الدرجة الأولى في نفس الإدارة"

السبت 07/يوليه/2018 - 09:58 م
وزيرة التخطيط: لا تعيين للأقارب من الدرجة الأولى في نفس الإدارة
الدكتورة هالة السعيد
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داليا الحسين
 
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية يمنع تعيين أقارب من الدرجة الأولي في نفس الإدارة، مشددة: "لا تعيين للأقارب من الدرجة الأولي في نفس الإدارة".

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الحكومة كانت عائلة قبل القانون وهذا ضد الممارسات الدولية فيما يخص تعارض المصالح وعملية الوقاية من الفساد، مؤكدة أن القانون يحمي الموظف.
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