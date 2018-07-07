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بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)

السبت 07/يوليه/2018 - 09:56 م
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
الراقصة أنستازيا
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أحمد رمضان متولي
 

أحيت الراقصة أنستازيا، حفلا داخل إحدى الشواطئ المعروفة شاطئ الخاص بالسيدات داخل مارينا 5، بحضور عدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار.

 

وقدمت أنستازيا مجموعة من الاستعراضات، واستمر الحفل حتي غروب الشمس، برعاية كاميليا السعدني.

 

وشهد العديد من الصور التذكارية بطريقة السيلفي مع الفنانة وفاء عامر، ومني عبد الغني، وريم البارودي، اللاتي تواجدن في الشاطئ فى جو من السعادة والبهجة وسط الحضور.

 

الحفل من تنظيم "ميديا ار" وديع عزمي.

بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)
طباعة
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