بحضور وفاء عامر ومنى عبدالغني والبارودي.. الراقصة أنستازيا تشعل شواطئ مارينا (صور)

أحيت الراقصة أنستازيا، حفلا داخل إحدى الشواطئ المعروفة شاطئ الخاص بالسيدات داخل مارينا 5، بحضور عدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار.

وقدمت أنستازيا مجموعة من الاستعراضات، واستمر الحفل حتي غروب الشمس، برعاية كاميليا السعدني.

وشهد العديد من الصور التذكارية بطريقة السيلفي مع الفنانة وفاء عامر، ومني عبد الغني، وريم البارودي، اللاتي تواجدن في الشاطئ فى جو من السعادة والبهجة وسط الحضور.

الحفل من تنظيم "ميديا ار" وديع عزمي.