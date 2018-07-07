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قائد المقاولون العرب يجدد تعاقده

السبت 07/يوليه/2018 - 09:56 م
قائد المقاولون العرب يجدد تعاقده
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سارة سالم
 


جدد اللاعب "ساهر عبدالمنعم ذيادة" الظهير الأيمن لعثماسون طنطا تعاقده مع الفريق لمدة موسمين، وذلك في حضور بلال عبدالعزيز أداري الفريق.


يذكر أن قدم اللاعب موسما مميزا مع فريقه عثماسون بالقسم الثالث الموسم الماضي، وتلقي عروضا من أكثر من فريق، ولكنه فضل الإنتقال من فريقه الي دوري ممتاز لتحقيق طموحه بالمشاركة مع منتخب مصر.


يعد ساهر قائد فريقه، ومن ناشئين طنطا، ثم أنتقل الي بلدية المحلة موسمين، ثم أتحاد الشرطة 6مواسم، ثم مقاولون طنطا 3 مواسم.

قائد المقاولون العرب يجدد تعاقده
قائد المقاولون العرب يجدد تعاقده
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