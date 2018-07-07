أحمد كرارة لأميرة العقدة: "دخلت عالم التمثيل صدفة" (فيديو)

حل الفنان الشاب أحمد كرارة ضيفًا على الإعلامية أميرة العقدة في برنامجها "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى.





وتحدث "كرارة" عن تجاربه التلفزيونية في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسلي "بالحجم العائلي" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، و"فوق السحاب" أمام الفنان الشاب هاني سلامة، إلى جانب ظهوره كضيف شرف أمام شقيقه "أمير كرارة" في مسلسل "كلبش٢"، كاشفًا أن الأمر كان بمحض الصدفة حين كان يزور أخاه في التصوير ليقنعه هو والمخرج بيتر ميمي باداء شخصية أخو ماجد المصري.





وأوضح "كرارة" أن دخوله عالم التمثيل كان صدفة، كاشفًا عن انتظاره عرض أحدث أداوره في مسلسل "السر" المقرر عرضه قريبًا.