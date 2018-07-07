وزير التخطيط تكشف حجم الاستثمارات في الدولة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أنه لابد للمواطن أن يرشد استهلاكه لمحاربة الغلاء.





وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن 66 % من أسباب ارتفاع الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف، ولفتت إلى أن الوزارة تسعى لزيادة فرص العمل ووصول الدعم لمستحقيه.



