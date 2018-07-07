عميد "طب الأزهر" يكشف حقيقة وفاة مريض بسبب حريق مستشفى الحسين

قال الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، إنه تم السيطرة على حريق مستشفى الحسين بالكامل، منذ ما يقرب من 3 ساعات.



وأضاف "سليم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" والمذاع عبر فضائية "ten"، أن هناك ماس كهربائي حدث في غرفة التبريد بالدور الرابع، وبمجرد ملاحظة السلامة والصحة المهنية لدخان يتصاعد، تم إخلاء الأدور العليا وهى أدور الرعاية المركزة وتم نقل جميع الموجودين بها لمبني آخر دون أي أضرار، وجميعهم حالتهم مستقرة.



ونوه، إلى أن هناك اثنين من العمال أُصييبوا باختناق، لافتًا إلى أن هناك شخص تصادف إصابته بتوقف في القلب منذ ساعتين وكان يتم عمل إنعاش له وتوفى تزامنًا مع الحادث، لكنه لم يتوفى بسبب الحادث.



وتابع، أن ما تردد حول إخلاء المستشفي غير صحيح، وإنما تم إخلال المبنى الذي نشب به الحريق فقط حرصًا على أرواح المرضى وتم نقل 100 مريض لمستشفى باب الشعرية، و7 حالات لمستشفى الزهراء، و3 حالات لمستشفى المنيرة، و3 حالات لمستشفى الفاطمية وجميعهم حالتهم مستقرة، موضحًا أن مستشفى الحسين تستقبل 5 آلاف مريض يوميًا، منوهًا إلى أن المستشفى ستعود للعمل بكامل طاقتها عقب الإطمئنان على سلامة المبنى في القريب العاجل.

