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ميناء دمياط يعيد تصدير 2400 طن من كسب فول صويا

السبت 07/يوليه/2018 - 09:47 م
ميناء دمياط يعيد تصدير 2400 طن من كسب فول صويا
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الفجر الاقتصادى
 
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

بينما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1354 طن قمح، في حين غادر عدد 58 سيارة نقل محملة بـ 2881 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 59059 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19406 طنا .

هذا و قد شملت حركة الصادر من الميناء 3000 طن يوريا و 15415 طن فوسفات و 1600 طن نترات أمونيوم و إعادة تصدير 2400 طن كسب فول صويا .
المزيد عن: ميناء دمياط الموانئ المصرية الاقتصاد المصرى الاستيراد والتصدير اخبار الاقتصاد
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