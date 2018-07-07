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سفارة المملكة بلبنان تعقد ملتقى لمناهضة فكر التطرف والتعصب

السبت 07/يوليه/2018 - 09:45 م
سفارة المملكة بلبنان تعقد ملتقى لمناهضة فكر التطرف والتعصب
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الفجر السعودي
 
قامت سفارة المملكة، اليوم السبت، بتنظيم ملتقى بعنوان "ثقافة التواصل ومناهضة فكر التطرف والتعصب" بحضور نهاد المشنوق وزير الداخلية والبلديات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، والنائبين اللبنانيين سامي فتفت وديما جمالي والسفير الكويتي لدى لبنان عبد العال القناعي.

واستضاف ‏‏الملتقى أكثر من 50 ناشطًا على مواقع التواصل الاجتماعي من غالبية المناطق اللبنانية، فضلًا عن تنوع توجهاتهم ‏‏ونشاطهم ومشاركة إعلامية لتغطية الحدث.

وأكد القائم بأعمال سفارة المملكة الوزير المفوض وليد بن عبدالله بخاري في كلمة خلال الملتقى "أهمية انعقاد الملتقى كونه يستعرض دور الشباب الناشطين الذين يسهمون في تقديم قيمة مضافة على ثقافة التأثير الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مناهضة الأفكار الضالة والمتطرفة ويدعون إلى مكافحة خطاب الكراهية والتعصب ".

وأضاف أن "هذه المبادرة تعزز ثقافة التواصل وفكرة التعايش السلمي والتنمية المستدامة" مشيرًا إلى أن المملكة في رؤيتها 2030 ارتأت أن تدعم الفكر العربي وأن تحصنه ضد أي أفكار ضالة تؤثر على تفاعله في المجتمعات، وأن الملتقى يستعرض هذا الدور ويعززه.

وفي ختام الملتقى فتح باب النقاش لبحث العديد من المواضيع المختلفة.
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