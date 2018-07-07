تجمهر سكان الزمالك حول تامر حسني أثناء تصوير"البدلة" (فيديو)

تجمهر أعداد ضخمة من سكان الزمالك حول الفنان تامر حسني، أثناء تصوير أحد مشاهده من فيلمه الجديد"البدلة" بحي الزمالك، وتدافعوا نحوه لإلتقاط الصور التذكارية معه، وهو ما قابله حسني، بصدر رحب، حيث مزح مع بعض معجباته أثناء التصوير مشيرا إلي أنه يفضل التصوير بدون فلترات"السناب شات".





ورغم انشغال حسني، بتصوير المشاهد إلا أنه كان حريصا علي تلبية رغبات محبيه، بالتقاط الصور والحديث معهم حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي، إضافة إلى هتافات أهالي الحي من شرفات منازلهم، ودعوتهم لتقديمهم له واجب الضيافة، حيث إستجاب حسني، عقب علمه بأن أحد محبيه مريض ولا يستطع النزول لمصافحته، فذهب إليه حسني.

فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، حسن حسني، ماجد المصري، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، وهو قصة تامر حسني، سيناريو أيمن بهجت قمر، إنتاج وليد منصور، وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن فيلم "تصبح علي خير"، هو آخر أعمال تامر حسني، السينمائية وتصدر به المركز الأول عربيًا في الإيرادات بنحو 30 مليون جنيه، وشاركه البطولة نور، درة، مي عمر، محمود البزاوي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.



