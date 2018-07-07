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أول تعليق لـ رئيس جامعة سوهاج على نقل طلاب إعلام للدراسة في بدروم

السبت 07/يوليه/2018 - 09:40 م
أول تعليق لـ رئيس جامعة سوهاج على نقل طلاب إعلام للدراسة في بدروم
جامعة سوهاج
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داليا الحسين
 
عقب الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، على ما تردد عن نقل قسم الإعلام بالجامعة إلى مكان لا يصلح للدراسة ويشبة البدروم قائلًا: "لا صحة لنقل طلاب قسم الإعلام للدراسة في الصحراء".

وأضاف "عزيز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه تقدم بطلب لرئيس الوزراء لشراء أتوبيسات جديدة لنقل الطلاب إلى الجامعة الجديدة، مؤكدًا أنه لم يرفض لقاء طلاب قسم الإعلام حول هذا الأمر.

وتابع: "لا أعلم حقيقة ما يتم عرضه من صور لمقر تدريب طلاب قسم الإعلام"، مضيفًا: "مكتبي مفتوح لطلاب القسم للاستماع لشكواهم".
المزيد عن: دراسة جامعة سوهاج جامعة اخبار مصر إعلام
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