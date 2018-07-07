ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غزل المحلة يفوز بالودية الثانية على التوالي

السبت 07/يوليه/2018 - 09:38 م
غزل المحلة يفوز بالودية الثانية على التوالي
طباعة
سارة سالم
 


حقق فريق غزل المحلة بقيادة صابر عيد المدير الفني، فوزا علي نظيره أف سي مصر في المباراة الودية الثانية للفريق الذي جمعته بفريق أف سي مصر، و أقيمت اليوم خلال ملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وأنتهت المباراة بهدفين مقابل هدف، عن طريق خالد الإخميمي، وعبده يحيي البسيوني.

جاءت المباراة في إطار أستعدادات الفريق لدوري القسم الثاني، بمشاركة جميع اللاعيبين، للوقوف علي مستواهم ومعرفة مدي الأستفادة من مجموعة الناشئين المصاحبة للمعسكر.

يذكر أن فريق المحلة فاز علي فريق المعمورة بنتيجة سباعية مقابل هدف في الودية الأولي خلال المعسكر

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
0
x
16:00
2
انجلترا
روسيا
1
x
20:00
1
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/7/2018 10:00:09 PM