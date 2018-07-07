غزل المحلة يفوز بالودية الثانية على التوالي









حقق فريق غزل المحلة بقيادة صابر عيد المدير الفني، فوزا علي نظيره أف سي مصر في المباراة الودية الثانية للفريق الذي جمعته بفريق أف سي مصر، و أقيمت اليوم خلال ملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وأنتهت المباراة بهدفين مقابل هدف، عن طريق خالد الإخميمي، وعبده يحيي البسيوني.





جاءت المباراة في إطار أستعدادات الفريق لدوري القسم الثاني، بمشاركة جميع اللاعيبين، للوقوف علي مستواهم ومعرفة مدي الأستفادة من مجموعة الناشئين المصاحبة للمعسكر.





يذكر أن فريق المحلة فاز علي فريق المعمورة بنتيجة سباعية مقابل هدف في الودية الأولي خلال المعسكر



