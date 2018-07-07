وزارة الصحة البحرينية تستقبل آخر دفعة من مصابي حادث المدينة المنورة

استقبلت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، آخر دفعة من المصابين الذين تعرضوا للحادث الأليم بطريق المدينة المنورة مؤخرًا.



وعقب استقبال المصابين التسعة بمطار البحرين الدولي، تم نقلهم بواسطة سيارات الوزارة إلى مجمع السلمانية الطبي لاستكمال العلاج اللازم.



وأكدت وزارة الصحة أن جميع المصابين بالحادث الأليم تمت معالجتهم ويخضعون لإشراف طبي، وبأن معظم الحالات مستقرة وتماثلت للشفاء؛ حيث تراوحت الإصابات بين متوسطة وبسيطة، وتنوعت بين ارتجاج، واشتباه بالكسور وسحجات وكدمات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد، إضافة إلى حالتي بتر في الأطراف.



وتعرض معتمرون بحرينيون لحادث مروري أليم، خلال توجههم إلى المدينة المنورة، راح ضحيته شخصان، وأصيب عدد آخر بإصابات بليغة.



واستنفرت الجهات المختصة بالسعودية أجهزتها لمتابعة الحادث، وقد تم نقل جميع الحالات عبر 22 فرقة طبية من المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة القصيم.



ونقلت الفرق الطبية بصحة القصيم 43 حالة، تم توجيه 33 مصابًا لمستشفى عقلة الصقور و10 مصابين لمستشفى النبهانية.

