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رئيس "إعلام سوهاج": طلاب القسم يدرسون في بدروم تحت السلم

السبت 07/يوليه/2018 - 09:32 م
رئيس إعلام سوهاج: طلاب القسم يدرسون في بدروم تحت السلم
الدكتورة عزة عثمان
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داليا الحسين
 
استنكرت الدكتورة عزة عثمان، رئيس قسم الإعلام بجامعة سوهاج، نقل قسم الإعلام بالجامعة إلى مكان لا يصلح للدراسة، موضحة أن طلاب القسم سيدرسون في بدروم تحت السلم.

وأضافت" عثمان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه لا توجد أماكن للدراسة لطلاب القسم في الجامعة الجديدة، لافتة إلى أنها فوجئت بهذا القرار من عميد الكلية والطلاب هددوا بعمل وقفة ولكن منعتهم، لأنها ستتخذ الطرق القانونية. 

وتابعت: "عميد كلية الآداب يحرم الطلاب من الحصول على حقهم في التدريب العملي".
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