ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انطلاق مهرجان الموسيقي والتراث الشبابي بمسرح "الشباب والرياضة" (صور)

السبت 07/يوليه/2018 - 08:24 م
انطلاق مهرجان الموسيقي والتراث الشبابي بمسرح الشباب والرياضة (صور)
مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربى
طباعة
إسماعيل منطاوي تصوير: أحمد علي
 
انطلقت منذ قليل، فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربى، وذلك بمسرح وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونبيلة مكرم وزيرة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من قيادات محافظة القاهرة والجيزة وسفراء الدول العربية ورؤساء تحرير الصحف الكبرى ونخبة من كبار الشخصيات العامة والأدباء والفنانين والصحفيين والفنانة نادية مصطفى عضو مجلس النقابة وأمير الغناء هانى شاكر نقيب الموسيقيين.

ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الغنائية والتى تقدمها أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد مصطفى وياسر مصطفى، وعرض فيلم عن القاهرة عاصمة الشباب العربي، ومجموعة من الفقرات الأخرى.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
0
x
16:00
2
انجلترا
روسيا
1
x
20:00
0
كرواتيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/7/2018 8:30:09 PM