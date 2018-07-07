انطلاق مهرجان الموسيقي والتراث الشبابي بمسرح "الشباب والرياضة" (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربى، وذلك بمسرح وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونبيلة مكرم وزيرة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من قيادات محافظة القاهرة والجيزة وسفراء الدول العربية ورؤساء تحرير الصحف الكبرى ونخبة من كبار الشخصيات العامة والأدباء والفنانين والصحفيين والفنانة نادية مصطفى عضو مجلس النقابة وأمير الغناء هانى شاكر نقيب الموسيقيين.





ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الغنائية والتى تقدمها أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد مصطفى وياسر مصطفى، وعرض فيلم عن القاهرة عاصمة الشباب العربي، ومجموعة من الفقرات الأخرى.