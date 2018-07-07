عاجل.. الزمالك يستبعد نجم الفريق من معسكر ألمانيا تمهيدا لرحيله

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور استبعاد صانع الألعاب محمد إبراهيم من قائمة الفريق الأبيض المتجهة إلى ألمانيا غدًا الأحد، للانتظام في معسكر الإعداد الخارجي.

وجاء قرار استبعاد محمد إبراهيم من السفر إلى ألمانيا جاء تمهيدًا لإعارته خلال الفترة الحالية، سواء لأحد أندية الدوري المصري أو لأحد الأندية السعودية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك مطار القاهرة صباح الأحد.





ويخوض الزمالك 3 مباريات ودية أمام نورنبيرج بوخ الألماني يوم 10 يوليو، والوصل الإماراتي 13 يوليو، على أن يختتم معسكره يوم 17 ضد فريق لم يتم الاستقرار عليه.