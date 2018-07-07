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عضو الإسماعيلي في عمان لحضور الإجتماع التنسيقي لدورة صلالة

السبت 07/يوليه/2018 - 08:22 م
عضو الإسماعيلي في عمان لحضور الإجتماع التنسيقي لدورة صلالة
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الفجر الرياضي
 

يتوجه المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة الإسماعيلي مساء اليوم لدولة عمان ، لحضور الإجتماع التنسيقى لدورة صلالة الودية الدولية والمقرر عقده غدا بحضور ممثلى الأندية المشاركة.

تنطلق النسخة الأولى للدورة اعتبارا من 22 يوليو الجارى بمشاركة أندية الإسماعيلي والصفاقسي التونسى والغرافة القطرى والنصر العماني ،حيث من المزمع إجراء مراسم القرعة خلال أيام.

وكان الجزائرى خير الدين مضوى المدير الفني للفريق قد وافق على المشاركة بالدورة الدولية باعتبارها احتكاك قوى وتمثل الأختبار الأخير قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

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