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سيمونا هاليب تودع منافسات ويمبلدون

السبت 07/يوليه/2018 - 08:18 م
سيمونا هاليب تودع منافسات ويمبلدون
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وكالات
 
ودعت سيمونا هاليب، المصنفة الأولى، بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الثالث، بعد هزيمتها أمام التايوانية هسيه سو-وي، 3-6 و6-4 و7-5، اليوم السبت.

ولم تسيطر اللاعبة الرومانية، المصنفة الأولى عالميا، والتي نالت لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى الشهر الماضي، في فرنسا المفتوحة، على المباراة، إذ تعافت منافستها البالغ عمرها 32 عاما، من تأخرها 5-3 في المجموعة الفاصلة، لتحقق الفوز المفاجئ.

وأنهت هاليب، التي بدا عليها القلق، المباراة بخطأين من ضربتين أماميتين.

وتعني هزيمتها أن لاعبة واحدة من بين المصنفات العشر الأوليات، بلغت دور الستة عشر في منافسات فردي السيدات.
المزيد عن: ويمبلدون هاليب سيمونا هاليب
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