"التعليم" تكشف حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بخصوص تغيير في إجازة يوم السبت في المدارس المصرية الحكومية.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم السبت، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.



