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"التعليم" تكشف حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

السبت 07/يوليه/2018 - 08:16 م
التعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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ريم محمود
 
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بخصوص تغيير في إجازة يوم السبت في المدارس المصرية الحكومية.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم السبت، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

وتبدأ الخريطة الزمنية للعام الجديد في 1 سبتمبر 2018، وتنتهي في 30 مايو 2019، بعدد 38 أسبوعًا تقريبًا بالنسبة لمرحلة رياض الإطفال، والصف الأول الابتدائي، لإتاحة الوقت لتدريس المناهج الجديدة في نظام التعليم.

أما بالنسبة للصفوف بداية من الصف الثاني الابتدائي، وحتى الثالث الثانوي، تبدأ الدراسة من 22 سبتمبر 2018، حتى 6 يونيو 2019، بعدد 35 أسبوعًا تقريبًا.
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