رئيس جامعة دمنهور: إنشاء أول معمل مرجعي دولي بكلية الصيدلة

أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، على مشاركة الجامعة للجهاز التنفيذي بالمحافظة في جميع المجالات الخدمية للمواطنين، مشيرا إلى إنشاء أول معمل مرجعي دولي بكلية الصيدلة بجامعة دمنهور لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الصيدلة بالعالم.



جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر العلمي الأول للصيدلة بالبحيرة تحت عنوان "الصيدلة مهنة تتطور" والذي نظمته النقابة الفرعية لصيادلة البحيرة برئاسة الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة،، وبحضور المهندسة ناديه عبده، محافظ البحيرة، والدكتور محي عبيد، نقيب عام صيادلة مصر ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، وجمع كبير من العاملين بالحقل الصيدلي ومديري المستشفيات والإدارات الصحية بالبحيرة وطلبة كلية الصيدلة بدمنهور.