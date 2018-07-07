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"العمل السعودية": ضبط 118 مخالفة توطين خلال أسبوع

السبت 07/يوليه/2018 - 08:16 م
العمل السعودية: ضبط 118 مخالفة توطين خلال أسبوع
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الفجر السعودي
 
قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بـ١١٤٠ جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، على عدد من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين.

وأسفرت الحملات عن ضبط ١١٨مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وتأتي هذه الحملات المكثفة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات التوطين.

يذكر أن الجولات مستمرة على مدار اليوم خلال الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من مدى الالتزام.
المزيد عن: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكة المكرمة مخالفة توطين سوق العمل
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