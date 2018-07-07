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مران خفيف للمشاركين في ودية «أولمبيا»

السبت 07/يوليه/2018 - 08:15 م
مران خفيف للمشاركين في ودية «أولمبيا»
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في ودية أولمبيا بطل سلوفينيا أمس الجمعة، خاضوا تدريبات خفيفة مساء اليوم السبت، بمعسكر الفريق المقام في كرواتيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فضل إلغاء المران الصباحي اليوم واقتصار الأمر على المران المسائي؛ تجنيا للإرهاق بعد خوض ودية أولمبيا السلوفيني أمس.

يذكر أن الأهلى يستعد لمواجهة تاونشيب بطل بتسوانا يوم 17 يوليو الجاري في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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