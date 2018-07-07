الإسماعيلي: لم نطلب شيكابالا وتعاقدتنا وفقا لرغبة الجهاز الفنى



وشدد:"نحترم شيكابالا فهو لاعب موهوب لكننا لم نتقدم بأى عروض سواء شفهية أو رسمية للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات ، فنحن نسير وفق رغبة الجهاز الفنى بقيادة خير الدين مضوى فى المراكز التى طالب تدعيمها".



وواصل عثمان :"رئيس نادى الزمالك مسئول بش كل شخصى عن تصريحاته لكننا حينما نطلب ضم أى لاعب يكون بناءً على طلب من الجهاز الفنى ونلتزم بالسرية لضمان إتمامها".



وأسترسل :"لا نعلم أسباب الزج بأسم الإسماعيلى فى مثل تلك المواقف التى تؤثر بشكل سلبى على الفريق والتى دائما لا يكون لها أى أساس من الصحة".



وأكمل رئيس النادى الإسماعيلى حديثه :"الصفقات الجديدة تم إبرامها فى المراكز التى تحتاج إلى تدعيم وبعد استشارة رأى الجهاز الفنى لتحقيق الإضافة الفنية للفريق والمساهمة فى استكمال طريق الانتصارات الذى تحقق الموسم الماضى وظهر جليا باحتلال وصافة الدورى المحلى والعودة للمشاركة ببطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب اختيارنا لخوض غمار كأس العرب للأندية الأبطال".

نفى المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف على قطاع الكرة ماتردد على لسان رئيس نادى الزمالك جملة وتفصيلا بشأن التقدم بعرض رسمى لضم محمود عبدالرازق "شيكابالا".