محافظ البحيرة: علينا مواكبة التطور في مهنة الصيدلة حفاظا علي صحة المواطن

أكدت المهندسة ناديه عبده، محافظ البحيرة، على دور المؤتمرات والندوات والأبحاث العلمية المتخصصة في التعرف على آخر التطورات العلمية وما تم التوصل إلية في المجالات البحثية لخدمة المواطن والبيئة.



كما أكدت على أهمية مواكبة التطور في مهنة الصيدلة التي تعد حجر الأساس لصحة المواطن والمساهمة في تنمية الفرد والارتقاء بالمجتمع ومواكبة التقدم العلمي وضرورة التعاون والترابط بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، مشيرة إلى جهود المحافظة في إنشاء المناطق الصناعية الخاصة بتصنيع الدواء والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى صندوق دعم العلاج والصيدلية المجانية لغير القادرين بديوان المحافظة.



جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر العلمي الأول للصيدلة بالبحيرة تحت عنوان "الصيدلة مهنة تتطور" والذي نظمته النقابة الفرعية لصيادلة البحيرة برئاسة الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة،، وبحضور الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور محي عبيد، نقيب عام صيادلة مصر ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، وجمع كبير من العاملين بالحقل الصيدلي ومديري المستشفيات والإدارات الصحية بالبحيرة وطلبة كلية الصيدلة بدمنهور.