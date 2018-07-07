نيابة شرق الإسكندرية تحقق في بلاغ من نقابة الصيادلة ضد تطبيق "الروشتة"



كما تقدمت النقابة بطلب لرئيس نيابة سيدي جابر لإحالة البلاغ لمباحث الإنترنت للتحري عن القائمين على الأبليكيشن وتحديد شخصياتهم وعناوينهم، مطالبة بإستصدار امر بضبطهم وإحضارهم وذلك على خلفية قيامهم بإنتهاك قواعد مهنة الصيدلة وتقديم خدمات صيدلية للمواطنين دون ترخيص،كما أن مالك التطبيق ليس صيدلانيا وهو ما يخالف القانون ويمثل خطرا على صحة المواطنين وعلى مهنة الصيدلة.



وكانت نقابة صيادلة الاسكندرية قد تقدمت ببلاغ للمحامي العام ضد القائمين على تطبيق "الروشتة"المخالف لقوانين تنظيم مهنة الصيدلة والتي توجب الحصول على تراخيص بمزاولة مهنة الصيدلة من الجهات المعنية والتي تشترط فيمن يقدم الخدمات الصيدلية بان يكون صيدلانيا من خريجي كليات الصيدلة.



وأكدت النقابة في بيان لهااليوم انها تتابع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصفتهم بالدخلاء على مهنة الصيدلة مطالبة الصيادلة والمواطنين على حد سواء بالإبلاغ الفوري عن دخيل على المهنة لاتخاء الاجراءات ضده على الفور.

أمر المستشار المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية باحالة بلاغ نقابة الصيادلة ضد القائمين على تطبيق"الروشتة" الذي يقدم خدمات صيدلية من خلال الهواتف الذكية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون، وذلك لقسم شرطة سيدي جابر حيث تم تحرير المحضر رقم 5790 لسنة 2018 ضد القائمين على تطبيق (أبليكيشن) "الروشتة".